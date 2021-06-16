Путин и Байден приехали на виллу Ла Гранж для встречи

Президенты США и РФ прибыли на виллу Ла Гранж. Начинается встреча Джо Байдена и Владимира Путина .

Путин приехал к вилле первым, а после него Байден.

К вилле, где пройдет саммит, подъезжает кортеж Байдена pic.twitter.com/b12y6OjMwf — РИА Новости (@rianru) June 16, 2021

Президенты РФ, США и Швейцарии сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве.

Путин поздоровался с президентом Швейцарии и переговорил с ним после приезда на виллу, где пройдут переговоры с Байденом pic.twitter.com/VqTYyo12jh — РИА Новости (@rianru) June 16, 2021

Встреча будет состоять из трех частей - сначала будет беседа в узком и расширенном составах, далее запланирован перерыв на чай, после чего переговоры продолжатся. Предполагается, что встреча продлится около пяти часов.

Известно, что после саммита президенты России и США по отдельности выступят на пресс-конференциях.