Путин и Байден приехали на виллу Ла Гранж для встречи
Президенты США и РФ прибыли на виллу Ла Гранж. Начинается встреча Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Путин приехал к вилле первым, а после него Байден.
К вилле, где пройдет саммит, подъезжает кортеж Байдена pic.twitter.com/b12y6OjMwf— РИА Новости (@rianru) June 16, 2021
Президенты РФ, США и Швейцарии сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве.
Путин поздоровался с президентом Швейцарии и переговорил с ним после приезда на виллу, где пройдут переговоры с Байденом pic.twitter.com/VqTYyo12jh— РИА Новости (@rianru) June 16, 2021
Встреча будет состоять из трех частей - сначала будет беседа в узком и расширенном составах, далее запланирован перерыв на чай, после чего переговоры продолжатся. Предполагается, что встреча продлится около пяти часов.
Известно, что после саммита президенты России и США по отдельности выступят на пресс-конференциях.
Напомним, ранее Песков говорил, что Путин на саммите в Женеве может обозначить позицию Российской Федерации по возможности вступления Украины в НАТО.
Согласно последнему заявлению Белого дома, на встрече обсудят безопасность киберпространства, а также ситуацию в сфере вооружений и контроль над ними.