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Путин и Байден приехали на виллу Ла Гранж для встречи

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Женева, Среда 16 июня 2021 14:23
Путин и Байден приехали на виллу Ла Гранж для встречи Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и РФ прибыли на виллу Ла Гранж. Начинается встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Путин приехал к вилле первым, а после него Байден.

Президенты РФ, США и Швейцарии сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита в Женеве.

Встреча будет состоять из трех частей - сначала будет беседа в узком и расширенном составах, далее запланирован перерыв на чай, после чего переговоры продолжатся. Предполагается, что встреча продлится около пяти часов.

Известно, что после саммита президенты России и США по отдельности выступят на пресс-конференциях.

Напомним, ранее Песков говорил, что Путин на саммите в Женеве может обозначить позицию Российской Федерации по возможности вступления Украины в НАТО.

Согласно последнему заявлению Белого дома, на встрече обсудят безопасность киберпространства, а также ситуацию в сфере вооружений и контроль над ними.

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