Путін і Байден приїхали на віллу Ла Гранж для зустрічі
Президенти США та РФ прибули на віллу Ла Гранж. Починається зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Путін приїхав до вілли першим, а після нього Байден.
К вилле, где пройдет саммит, подъезжает кортеж Байдена pic.twitter.com/b12y6OjMwf— РИА Новости (@rianru) June 16, 2021
Президенти РФ, США і Швейцарії зробили спільне фото перед початком російсько-американського саміту в Женеві.
Путин поздоровался с президентом Швейцарии и переговорил с ним после приезда на виллу, где пройдут переговоры с Байденом pic.twitter.com/VqTYyo12jh— РИА Новости (@rianru) June 16, 2021
Зустріч складатиметься з трьох частин - спочатку буде бесіда у вузькому і розширеному складах, далі запланована перерва на чай, після чого переговори продовжаться. Передбачається, що зустріч триватиме близько п'яти годин.
Відомо, що після саміту президенти Росії і США окремо виступлять на прес-конференціях.
Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що Путін на саміті в Женеві може позначити позицію Російської Федерації щодо можливості вступу України до НАТО.
Згідно з останньою заявою Білого дому, на зустрічі обговорять безпеку кіберпростору, а також ситуацію в сфері озброєнь і контроль над ними.