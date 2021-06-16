Путін і Байден приїхали на віллу Ла Гранж для зустрічі

Президенти США та РФ прибули на віллу Ла Гранж. Починається зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна .

Путін приїхав до вілли першим, а після нього Байден.

К вилле, где пройдет саммит, подъезжает кортеж Байдена pic.twitter.com/b12y6OjMwf — РИА Новости (@rianru) June 16, 2021

Президенти РФ, США і Швейцарії зробили спільне фото перед початком російсько-американського саміту в Женеві.

Путин поздоровался с президентом Швейцарии и переговорил с ним после приезда на виллу, где пройдут переговоры с Байденом pic.twitter.com/VqTYyo12jh — РИА Новости (@rianru) June 16, 2021

Зустріч складатиметься з трьох частин - спочатку буде бесіда у вузькому і розширеному складах, далі запланована перерва на чай, після чого переговори продовжаться. Передбачається, що зустріч триватиме близько п'яти годин.

Відомо, що після саміту президенти Росії і США окремо виступлять на прес-конференціях.