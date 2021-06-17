UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин и Байден обсуждали возвращение должности спецпредставителя США по Украине, - Кремль

Автор: Андрей Василюк

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсуждали воссоздание механизма спецпредставителя Госдепа США по Украине. При этом на переговорах речь не шла о присоединении США к "нормандскому" формату.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "Интерфакс".

Песков отметил, что со стороны США прежний спецпредставитель Курт Волкер проводил консультации. "Американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны", - сказал Песков.

"Говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм", - подчеркнул представитель Путина.

"Сам по себе "нормандский формат", хотя его эффективность оставляет желать лучшего - не по нашей вине, - но все-таки он самодостаточный. Каких-то новых участников там вряд ли требуется, но, конечно же, вести консультации с американцами - это то, что вполне возможно и то, о чем вчера говорилось", - добавил Песков.

Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в швейцарской Женеве. Саммит двух лидеров продолжался более трех часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден