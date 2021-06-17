Путін і Байден обговорювали повернення посади спецпредставника США щодо України, - Кремль

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін обговорювали відтворення механізму спецпредставника Держдепу США щодо України. При цьому на переговорах не йшло мови про приєднання США до "нормандського" формату.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає " Інтерфакс ".

Пєсков зазначив, що з боку США колишній спецпредставник Курт Волкер проводив консультації. "Американці абсолютно справедливо намагалися з перших рук отримати інформацію про позицію сторін і отримували таким чином інформацію про позицію російської сторони", - сказав Пєсков.

"Говорили про те, що в принципі можна було б відтворити такий механізм", - підкреслив представник Путіна.

"Сам по собі "нормандський формат", хоча його ефективність залишає бажати кращого - не з нашої вини, - але все-таки він самодостатній. Якихось нових учасників там навряд чи потрібно, але, звичайно ж, вести консультації з американцями - це те, що цілком можливо і те, про що вчора говорилося", - додав Пєсков.