Путин и Байден договорились о новых переговорах, - Кремль

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин вчера провели переговоры. В Кремле заявили, что они договорились провести еще один разговор.

Сроки новых переговоров РФ и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены.

"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", - сказал Песков.