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Путін і Байден домовилися про нові переговори, - Кремль

Автор: Анастасія Рокитна

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін вчора провели переговори. У Кремлі заявили, що вони домовилися провести ще одну розмову.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Терміни нових переговорів РФ і США за підсумками спілкування лідерів країн Володимира Путіна і Джо Байдена поки не визначені.

"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, в даний момент відповісти, коли це буде можливо, не представляється можливим", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Байден цього тижня зателефонує Зеленському. За результатами саміту з Путіним.

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Володимир ПутінДжозеф Байден