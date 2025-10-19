Путін бачить війну проти України як свою "історичну місію", - FT

Як пише видання, Путін вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. Ба більше, він нібито готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії "захлинається".

Зокрема, один із європейських чиновників у коментарі FT заявив, що Путіна не цікавлять гроші. Для диктатора війна в Україні має ідеологічний зміст.

"Для Путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити", - сказав високопоставлений європейський чиновник.

За словами двох осіб, обізнаних у цій справі, військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому інформацію, в якій вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і підкреслюють перевагу Росії в ресурсах.

"Для нього все це ідеологічне питання. Він все ще вважає, що може перемогти", - сказав високопоставлений західний розвідник.