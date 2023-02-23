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Путін анонсував розгортання "Сармата" після повідомлення про провал випробувань

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва продовжить активно розвивати ядерний арсенал та пообіцяв розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Він стверджує, що у 2023 році на бойове чергування буде поставлено перші пускові установки з новою важкою ракетою.

"Ми продовжимо повномасштабне виробництво гіперзвукових систем повітряного базування "Кинджал" і почнемо масове розгортання гіперзвукових ракет морського базування "Циркон"", - йдеться у заяві Путіна.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що 20 лютого РФ провела випробувальний запуск ракети "Сармат", але він виявився невдалим.

Крім того, у своєму зверненні до Федеральних зборів Володимир Путін повідомив, що РФ припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Сьогодні це рішення схвалила Держдума.

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