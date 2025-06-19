Путін анонсував новий раунд переговорів з Україною й окреслив терміни

За його словами, Росія готова продовжувати переговори і "зараз на гуманітарному треку ситуація така, що ці переговори мають сенс".

Він також зазначив, що переговорні групи України та Росії в контакті і вони домовляються, щоб провести новий раунд переговорів після 22 червня.

"Повірте, ми теж хочемо завершити війну, і якомога швидше. І краще - мирним шляхом, якщо ми змогли б домовитися", - сказав Путін.

При цьому диктатор "порадив" Україні не зволікати з переговорами. В іншому випадку, за його словами, "ситуація для Києва може ще погіршитися".