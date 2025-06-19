Путін анонсував новий раунд переговорів з Україною й окреслив терміни

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Кремля до якнайшвидшого завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави Кремля в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.
За його словами, Росія готова продовжувати переговори і "зараз на гуманітарному треку ситуація така, що ці переговори мають сенс".
Він також зазначив, що переговорні групи України та Росії в контакті і вони домовляються, щоб провести новий раунд переговорів після 22 червня.
"Повірте, ми теж хочемо завершити війну, і якомога швидше. І краще - мирним шляхом, якщо ми змогли б домовитися", - сказав Путін.
При цьому диктатор "порадив" Україні не зволікати з переговорами. В іншому випадку, за його словами, "ситуація для Києва може ще погіршитися".
Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення війни.
Однак вони не мали суттєвого практичного результату, адже Кремль висуває неприйнятні для Києва вимоги віддати під контроль РФ чотири області та Крим, припинити поставки західної зброї, оголосити нейтралітет, не вступати в НАТО у майбутньому.
Єдиний пункт щодо якого сторони змогли домовитися - це обмін полоненими і тілами загиблих солдатів.
За підсумками переговорів 2 червня у Стамбулі, українська і російська делегації погодили новий обмін окремих категорій полонених за формулою "всіх на всіх", а також обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.
Крім того, попередньо було домовлено про необхідність зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним для зрушення мирного прогресу з мертвої точки.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував допомогу в організації зустрічі лідерів України, США та Росії в Стамбулі чи Анкарі.
Офіційний Київ виявив бажання провести її з 20 по 30 червня.
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