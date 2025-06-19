Путин анонсировал новый раунд переговоров с Украиной и очертил сроки

По его словам, Россия готова продолжать переговоры и "сейчас на гуманитарном треке ситуация такова, что эти переговоры имеют смысл".

Он также отметил, что переговорные группы Украины и России в контакте и они договариваются, чтобы провести новый раунд переговоров после 22 июня.

"Поверьте, мы тоже хотим завершить войну, и как можно скорее. И лучше - мирным путем, если мы смогли бы договориться", - сказал Путин.

При этом диктатор "посоветовал" Украине не затягивать с переговорами. В противном случае, по его словам, "ситуация для Киева может еще ухудшиться".