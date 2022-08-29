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Уже в дорозі. Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС

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Понеділок 29 серпня 2022 08:07
Уже в дорозі. Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС Фото: Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Олег Васьків

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію через декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі", - зазначив він.

Гроссі наголосив, що пишається можливістю очолити експертів, які прибудуть на ЗАЕС пізніше цього тижня.

Нагадаємо, аналітики ISW поінформували, що Росія намагається перешкоджати роботі МАГАТЕ на ЗАЕС і почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран.

До слова, у Державному департаменті США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

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