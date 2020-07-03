Путешествия во время карантина в Украине: что рекомендует Минздрав

В Центре общественного здоровья назвали основные правила во время путешествий по стране
Путешествия по Украине увеличивают риск заражения коронавирусом. Чтобы минимизировать возможность инфицирования, необходимо придерживаться ряда правил.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
Там напомнили, что в Украине сейчас действует адаптивный карантин, и первое, что необходимо узнать при планировании путешествий - какие ограничения действуют в том или ином регионе. В частности, в каком режиме работает транспорт, открыты ли отели и магазины и т. д.
Поскольку пока не известно, какой способ путешествий является наиболее безопасным, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:
Фото: рекомендации Центра общественного здоровья (facebook.com phc.org.ua)
"Также стоит избегать путешествий людям, которые в группе риска: старше 60 лет, тем, кто имеет хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивные состояния", - сообщили в ЦОЗ.
Напомним, ранее сообщалось о наиболее интересных направлениях для отдыха в Украине летом этого года.
Также в Государственном агентстве по развитию туризма советуют вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом.
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Автор: Роман Калиниченко