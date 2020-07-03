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Подорожі під час карантину в Україні: що рекомендує МОЗ

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 13:15
Подорожі під час карантину в Україні: що рекомендує МОЗ
Фото: стійка аеропорту (facebook.com airportkiev)

У Центрі громадського здоров’я назвали основні правила під час подорожей Україною

Подорожі Україною збільшують ризик зараження коронавірусом. Аби мінімізувати можливість інфікування, необхідно дотримуватися низки правил.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Там нагадали, що в Україні наразі діє адаптивний карантин, і перше, що необхідно дізнатись при плануванні подорожей - які обмеження встановлені у тому чи іншому регіоні. Зокрема, в якому режимі працює транспорт, чи відкриті готелі та магазини тощо.

Оскільки наразі не відомо, який спосіб подорожей є найбільш безпечним, фахівці рекомендують дотримуватися наступних правил:

  • якомога частіше мити руки під проточною водою з милом не менше 20 секунд. За відсутності такої можливості - користуватися антисептиком;
  • розраховуватися безконтактними способами оплати;
  • уникати тісних контактів з людьми, дотримуватися дистанції не менше 1 метра. У автобусах чи поїздах використовувати маску;
  • перед подорожжю підготувати достатню кількість масок, їх слід змінювати кожні 2-3 години. В спекотну погоду це може відбуватися швидше;
  • дотримуватися вимог та рекомендацій перевізника;
  • надавати перевагу пересуванню приватним авто;
  • не вирушати у подорож при поганому самопочутті - температурі, нежиті, кашлі тощо.Подорожі під час карантину в Україні: що рекомендує МОЗ

Фото: рекомендації Центру громадського здоров'я (facebook.com phc.org.ua)

"Також варто уникати подорожей людям, які у групі ризику: старші 60 років, ті, хто мають хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани", - повідомили у ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про найбільш цікаві напрямки для відпочинку в Україні влітку цього року.

Також у Державному агентстві з розвитку туризму радять замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом.

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Автор: Роман Калиниченко

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