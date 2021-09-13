Путешествия в пандемию: топ-10 стран, которые больше всего интересуют украинцев 

Для граждан Украины функционирует интерактивная карта по которой пользователи могут отслеживать информацию по въезду в ту или иную страну во время пандемии. Учитывая это, МИД обнародовал список государств, которыми больше всего интересовались украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечено, что интерактивной картой МИД с момента запуска воспользовались уже 10 млн раз.
Италия;
Испания;
Турция;
Греция;
Германия;
Чехия;
Франция;
Португалия;
Кипр.
В ведомстве отмечают, что несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются.
Так, где-то для въезда достаточно предъявить документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть возможно лишь при условии прохождения карантина.
Напомним, в Турции отменили обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов.
Добавим, с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов.