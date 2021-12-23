Путешествия за границу в период праздников: украинцам дали рекомендации
По данным украинской погранслужбы, ежегодно в канун новогодних и рождественских праздников увеличивается количество путешественников. Потому украинцам, которые хотят выехать на праздники за границу, дали советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница в Facebook.
Отмечают, что Госпогранслужба готова обеспечить ритмический пропуск граждан, которые будут пересекать границу в праздничные и предпраздничные дни. Для сокращения времени прохождения контрольных процедур, в случае возможного увеличения пассажиротранспортного потока, будут усиленно работать дополнительные пограничные наряды. Они будут проверять паспортные документы и осматривать транспортные средства.
При планировании поездок рекомендуют использовать информацию из официальных источников:
- заранее ознакомиться с правилами пересечения государственной границы Украины во время карантина по ссылке;
- можно отслеживать информацию о загруженности пунктов пропуска на официальном сайте Госпогранслужбы;
- изучить особенности въезда в разные страны во время пандемии и транзита через их территорию на сайте Министерства иностранных дел Украины;
- посмотреть документы, необходимые для пересечения государственной границы гражданами Украины на сайте Госпогранслужбы;
- посмотреть документы, необходимые для пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства на сайте Госпогранслужбы;
- изучить порядок выезда за границу несовершеннолетних детей на сайте Госпогранслужбы;
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