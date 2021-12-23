Подорожі за кордон у період свят: українцям дали рекомендації
За даними української прикордонної служби, щорічно напередодні новорічних та різдвяних свят збільшується кількість мандрівників. Тому українцям, які хочуть виїхати на свята за кордон, дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон у Facebook.
Зазначають, що Держприкордонслужба готова забезпечити ритмічний пропуск громадян, які перетинатимуть кордон у святкові та передсвяткові дні. Для скорочення часу проходження контрольних процедур у разі можливого збільшення пасажиротранспортного потоку посилено працюватимуть додаткові прикордонні наряди. Вони перевірятимуть паспортні документи та оглядатимуть транспортні засоби.
При плануванні поїздок рекомендують використовувати інформацію з офіційних джерел:
- заздалегідь ознайомитись із правилами перетину державного кордону України під час карантину за посиланням;
- можна відслідковувати інформацію про завантаженість пунктів пропуску на офіційному сайті Держприкордонслужби;
- вивчити особливості в'їзду в різні країни під час пандемії та транзиту через їхню територію на сайті Міністерства закордонних справ України;
- переглянути документи, необхідні для перетину державного кордону громадянами України на сайті Держприкордонслужби;
- переглянути документи, необхідні для перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства на сайті Держприкордонслужби;
- вивчити порядок виїзду за кордон неповнолітніх дітей на сайті Держприкордонслужби;
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