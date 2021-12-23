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Подорожі за кордон у період свят: українцям дали рекомендації

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 12:10
Подорожі за кордон у період свят: українцям дали рекомендації Фото: прикордонники дали рекомендації українцям, які хочуть виїхати за кордон у святкові дні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Іванна Шовкун

За даними української прикордонної служби, щорічно напередодні новорічних та різдвяних свят збільшується кількість мандрівників. Тому українцям, які хочуть виїхати на свята за кордон, дали поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон у Facebook.

Зазначають, що Держприкордонслужба готова забезпечити ритмічний пропуск громадян, які перетинатимуть кордон у святкові та передсвяткові дні. Для скорочення часу проходження контрольних процедур у разі можливого збільшення пасажиротранспортного потоку посилено працюватимуть додаткові прикордонні наряди. Вони перевірятимуть паспортні документи та оглядатимуть транспортні засоби.

При плануванні поїздок рекомендують використовувати інформацію з офіційних джерел:

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