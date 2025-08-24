Путч у Москві прискорив процес: роль Кравчука та Верховної Ради у проголошенні незалежності

За його словами, у перші години після створення ДКНС (рос. ГКЧП) у Верховній Раді панувала розгубленість. Лідери компартії, зокрема Станіслав Гуренко, заявляли про готовність виконувати накази Москви, а командувач Київського військового округу Валентин Варенников вимагав від голови ВРУ Леоніда Кравчука підпорядкуватися рішенню заколотників.

Тактика зволікання

Кравчук у той момент, зазначає Костенко, обрав тактику зволікання. Він не дав чіткої відповіді Москві, пославшись на необхідність зібрати президію парламенту. Ця пауза дозволила демократичній меншості на чолі з "Народною радою" мобілізувати депутатів та готуватися до проголошення незалежності.

"Фактично комуністи розділилися. Частина орієнтувалася на Москву, але інші - ті, хто вже бачили масові мітинги та тиск суспільства, - почали схилятися до незалежності. І саме завдяки цій розгубленості ми змогли проголосувати за Акт", - розповів Костенко.

Позачергове засідання Верховної Ради 24 серпня 1991 року

24 серпня 1991 року Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Попри спроби Гуренка та його однодумців зірвати голосування, більшість підтримала Акт про незалежність. Під стінами парламенту в цей час зібралися десятки тисяч людей, які вимагали ухвалити історичне рішення.

Важливим компромісом стала ідея академіка Ігоря Юхновського винести незалежність на всеукраїнський референдум. Хоча частина депутатів спершу виступала проти, зрештою ця пропозиція отримала підтримку і зробила проголошення незалежності остаточним і незворотним.

"Референдум був стратегічним рішенням, яке не дало можливості нікому поставити під сумнів незалежність. Саме після нього розпочалося лавиноподібне міжнародне визнання України", - наголосив Костенко.