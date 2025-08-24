Путч в Москве ускорил процесс: роль Кравчука и Верховной Рады в провозглашении независимости

По его словам, в первые часы после создания ГКЧП в Верховной Раде царила растерянность. Лидеры компартии, в частности Станислав Гуренко, заявляли о готовности выполнять приказы Москвы, а командующий Киевского военного округа Валентин Варенников требовал от председателя ВРУ Леонида Кравчука подчиниться решению мятежников.

Тактика промедления

Кравчук в тот момент, отмечает Костенко, избрал тактику промедления. Он не дал четкого ответа Москве, сославшись на необходимость собрать президиум парламента. Эта пауза позволила демократическому меньшинству во главе с "Народной радой" мобилизовать депутатов и готовиться к провозглашению независимости.

"Фактически коммунисты разделились. Часть ориентировалась на Москву, но другие - те, кто уже видели массовые митинги и давление общества, - начали склоняться к независимости. И именно благодаря этой растерянности мы смогли проголосовать за Акт", - рассказал Костенко.

Внеочередное заседание Верховной Рады 24 августа 1991 года

24 августа 1991 года Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Несмотря на попытки Гуренко и его единомышленников сорвать голосование, большинство поддержало Акт о независимости. Под стенами парламента в это время собрались десятки тысяч людей, которые требовали принять историческое решение.

Важным компромиссом стала идея академика Игоря Юхновского вынести независимость на всеукраинский референдум. Хотя часть депутатов сначала выступала против, в конце концов это предложение получило поддержку и сделало провозглашение независимости окончательным и необратимым.

"Референдум был стратегическим решением, которое не дало возможности никому поставить под сомнение независимость. Именно после него началось лавинообразное международное признание Украины", - подчеркнул Костенко.