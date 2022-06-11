Путь известен. Еврокомиссия готова завершить оценку касаемо статуса кандидата Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Еврокомиссия готова предоставить рекомендации странам ЕС и завершить оценку относительно статуса кандидата нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Еврокомиссии.