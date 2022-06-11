Шлях відомий. Єврокомісія готова завершити оцінку щодо статусу кандидата України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Єврокомісії.

"Єврокомісія готує наші рекомендації для держав-членів ЄС. Мої сьогоднішні обговорення із Зеленським та Шмигалем (прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - ред.) дозволять нам завершити нашу оцінку. Шлях відомий. Я ціную зусилля та рішучість України у цьому процесі", - пише президент Єврокомісії.

На брифінгу в Києві фон дер Ляйєн зазначила, що висновок Єврокомісії щодо України буде готовий до кінця наступного тижня.