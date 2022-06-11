Шлях відомий. Єврокомісія готова завершити оцінку щодо статусу кандидата України
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Єврокомісія готова надати рекомендації країнам ЄС й завершити оцінку щодо статусу кандидата нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Єврокомісії.
"Єврокомісія готує наші рекомендації для держав-членів ЄС. Мої сьогоднішні обговорення із Зеленським та Шмигалем (прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - ред.) дозволять нам завершити нашу оцінку. Шлях відомий. Я ціную зусилля та рішучість України у цьому процесі", - пише президент Єврокомісії.
На брифінгу в Києві фон дер Ляйєн зазначила, що висновок Єврокомісії щодо України буде готовий до кінця наступного тижня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 11 червня, Урсула фон дер Ляйєн прибула з візитом до Києва, аби обговорити з Зеленським прагнення України стати частиною складу ЄС.
Згідно з даними видання Bloomberg, Європейська комісія наступного тижня порекомендує дати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу, однак висуне певні умови Києву.
Також віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина розповіла, що робитиме Україна у разі відмови щодо статусу кандидата в ЄС.