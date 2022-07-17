Пустовой нашел новый клуб в чемпионате Испании

30-летний украинец присоединился к "студентам". Воспитанник "Химика" заключил с испанским клубом контракт на год.

Пустовой перебрался в Лигу Эндес еще в 2015 году. Он отыграл по три сезона за "Обрадойро" и "Барселону", а прошлый чемпионат провел в составе "Гран-Канарии".

В сезоне 2021/22 Пустовой набирал в среднем 9,1 очков, делал 3,7 подбора и 0,5 передачи за 18 минут на паркете. Всего украинец провел 33 матча регулярного чемпионата и плей-офф.

"Мурсия" завершила прошлый сезон на 10-й строчке чемпионата Испании и получила право на выступления в баскетбольной Лиге чемпионов. В январе легкий форвард "студентов" Джеймс Уэбб ІІІ был признан игроком месяца.