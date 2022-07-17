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Баскетбольная сборная Украины проиграла Чехии на старте Евро-2022 U-20

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Черногория, Воскресенье 17 июля 2022 09:51
Баскетбольная сборная Украины проиграла Чехии на старте Евро-2022 U-20 Фото: Украинцы защищаются под собственным кольцом (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Групповой этап чемпионата Европы-2022 сборная Украины U-20 начала с болезненного поражения чехам в овертайме (86:98).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, группа C, 1-й тур

Чехия U-20 – Украина U-20 – 98:86 ОТ (21:19, 24:17, 16:19, 19:25, 18:6)

Первая половина встречи была за чехами. Несмотря на солидную игру впереди защитника Максима Шульги (18 пунктов за 20 минут), украинская молодежка изрядно ошибалась в обороне и упустила немало прорывов оппонентов в 3-секундную зону.

Но дефицит в 9 очков "сине-желтые" сумели ликвидировать после большого перерыва. Два рывка, на старте каждой из четвертей с попытками сборной Чехии U-20 восстановить статус-кво, превратили матч в настоящий триллер.

В финале основного времени Шульга дважды промахнулся при исполнении штрафных, а чехи не сумели набрать очки в заключительной атаке. В результате матч перешел в овертайм.

Однако там интриги не получилось. Чехи мощно начали, ведя 7:0. Украина U-20 из-за перебора фолов потеряла Ковляра, Шиманского, а затем и Кобзистого. Оправиться в таких условиях украинская молодежка уже не смогла...

В воскресенье, 17 июля, сборная Украины U-20 проведет свой второй поединок на Евробаскете. Соперником "сине-желтых" станут сверстники из Литвы. Они в 1-м туре уступили испанцам (65:75).

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

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