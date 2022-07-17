Пустовий знайшов новий клуб у чемпіонаті Іспанії

30-річний українець приєднався до "студентів". Вихованець "Хіміка" уклав із іспанським клубом контракт на рік.

Пустовий перебрався до Ліги Ендеса ще в 2015 році. Він відіграв по три сезони за "Обрадойро" та "Барселону", а минулий чемпіонат провів у складі "Гран-Канарії".

У сезоні 2021/22 Пустовий набирав у середньому 9,1 очок, робив 3,7 підбирання і 0,5 передачі за 18 хвилин на паркеті. Усього українець провів 33 матчі регулярного чемпіонату та плей-офф.

"Мурсія" завершила минулий сезон на 10-й сходинці чемпіонату Іспанії та здобула право на виступи в баскетбольній Лізі чемпіонів. У січні легкий форвард "студентів" Джеймс Вебб ІІІ був визнаний гравцем місяця.