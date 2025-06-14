Ви теж це їсте щодня? Топ-5 джерел "пустих калорій" у вашому раціоні

Що означає термін "пусті калорії" в харчуванні? Чи є такі продукти ворогом для фігури?
На це питання читайте відповідь в матеріалі РБК-Україна.
Термін "пусті калорії" стосується продуктів, які забезпечують значну кількість енергії (калорій), але при цьому містять мінімальну кількість або зовсім не містять важливих поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали, клітковина, амінокислоти або корисні жири.
По суті, вони дають лише "паливо", без додаткової "корисної начинки".
"Пусті калорії" не є отрутою. Вони не викликають негайної шкоди, якщо споживаються помірно. Просто вони є неефективними, якщо ваша мета - отримати максимальну користь від кожної спожитої калорії.
Поняття "пусті калорії" стає особливо актуальним у контексті схуднення.
Суть процесу зниження ваги полягає в тому, щоб споживати менше калорій, ніж витрачаєш (створювати калорійний дефіцит), але при цьому вкрай важливо не допустити дефіциту поживних речовин в організмі.
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При написанні використовувалися наступні джерела: рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), NIH, CDC.