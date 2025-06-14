Вы тоже это едите каждый день? Топ-5 источников "пустых калорий" в вашем рационе

Что же на самом деле означают "пустые калории"?

Термин "пустые калории" относится к продуктам, которые обеспечивают значительное количество энергии (калорий), но при этом содержат минимальное количество или вовсе не содержат важных питательных веществ, таких как витамины, минералы, клетчатка, аминокислоты или полезные жиры.

По сути, они дают лишь "топливо", без дополнительной "полезной начинки".

К типичным примерам продуктов с "пустыми калориями" относятся:

Сладости: конфеты, пирожные, печенье.

Выпечка из белой муки: белый хлеб, булочки, пирожки.

Сахаросодержащие напитки: сладкие газированные воды, пакетированные соки.

Фастфуд: некоторые виды бургеров, картофель фри.

Алкоголь.

Можно ли потреблять продукты с "пустыми калориями"

"Пустые калории" не являются ядом. Они не вызывают немедленного вреда, если потребляются умеренно. Просто они неэффективны, если ваша цель - получить максимальную пользу от каждой потребленной калории.

Когда "пустые калории" действительно имеют значение?

Понятие "пустые калории" становится особенно актуальным в контексте похудения.

Суть процесса снижения веса заключается в том, чтобы потреблять меньше калорий, чем тратишь (создавать калорийный дефицит), но при этом крайне важно не допустить дефицита питательных веществ в организме.