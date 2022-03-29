"Пусть некоторые страны даже не рассчитывают". Переговоры не приведут к снятию санкций с РФ, - Зеленский

"И пусть некоторые страны даже не рассчитывают на то, что переговоры окажут влияние на снятие санкций", - отметил президент.

Зеленский заявил, что вопрос о санкциях "даже не может подниматься", пока не завершится война России против Украины, и "пока мы не вернем свое и пока мы не восстановим справедливость".

"Санкции должны усиливаться еженедельно и они должны быть качественными для реального наступления мира", - сказал он.

Видео: Владимир Зеленский высказался о переговорах Украины с Россией и санкциях против агрессора