"Хай деякі країни навіть не розраховують". Переговори не призведуть до зняття санкцій з РФ, - Зеленський

"І хай деякі країни навіть не розраховують на те, що переговори вплинуть на зняття санкцій", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що питання про санкції "навіть не може підніматися", поки не завершиться війна Росії проти України, і "поки ми не повернемо своє і поки ми не відновимо справедливість".

"Санкції мають посилюватися щотижнево і вони мають бути якісними для реального настання миру", - сказав він.

Відео: Володимир Зеленський висловився про переговори України з Росією і санкції проти агресора