"Хай деякі країни навіть не розраховують". Переговори не призведуть до зняття санкцій з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що переговори України з Росією про припинення вогню не вплинуть на зняття міжнародних санкцій, введених проти країни-агресора.
Про це 29 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"І хай деякі країни навіть не розраховують на те, що переговори вплинуть на зняття санкцій", - зазначив президент.
Зеленський заявив, що питання про санкції "навіть не може підніматися", поки не завершиться війна Росії проти України, і "поки ми не повернемо своє і поки ми не відновимо справедливість".
"Санкції мають посилюватися щотижнево і вони мають бути якісними для реального настання миру", - сказав він.
Відео: Володимир Зеленський висловився про переговори України з Росією і санкції проти агресора
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності України бути не може.
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