Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря, - ВСУ

Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины Российской Федерации.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Воздушные силы видят главную задачу властей в предупреждении граждан о полете ракеты. По словам спикера командования ВС Вооруженных сил, большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.
"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить", - заявил Игнат.
В связи с этими обстоятельствами сигнал воздушной тревоги должен однозначно восприниматься знаком к принятию мер ради собственной безопасности.
Напомним, что Россия перевела ВПК в круглосуточный режим работы из-за потери боезапаса ракет в Украине.
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