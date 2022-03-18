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Из-за потери боезапаса ракет Россия перевела ВПК на круглосуточный режим, – Генштаб ВСУ

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Пятница 18 марта 2022 13:16
Из-за потери боезапаса ракет Россия перевела ВПК на круглосуточный режим, – Генштаб ВСУ Фото: Крылатая ракета "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Антон Федорцив

Российские оккупанты потратили запасы ракет и переводят предприятия тамошнего военно-промышленного комплекса на круглосуточный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, Россия бережет ракеты на случай иных сценариев войны. В Пентагоне подсчитали, что по Украине российские оккупанты выпустили уже более 900 ракет.

Напомним, что войска РФ вынуждены были изменить тактику действий из-за колоссальных потерь в Украине.

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