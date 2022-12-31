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Пуски ракет. Кім повідомив про атаку РФ

Фото: в Україні повідомили про пуски ракет 31 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні повідомили про пуски ракет 31 грудня. Повітряна тривога наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - розповів він.

Оновлено 12.22. На даний момент повітряна тривога, починаючи з 12.22, оголошена в Миколаївській та Одеській областях.

Оновлено 12.28. За даними міського голови Сум Олександра Лисенка, можлива ракетна небезпека і відключення електропостачання.

"Підготуйтеся, будь ласка!" - звернувся він.

Оновлено 12.33. Повітряна тривога продовжує поширюватися областями. Наразі її оголосили ще й у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Детальніше про ситуацію з повітряними тривогами в Україні 31 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Оновлено 12.49. Кім повідомив про першу ракету, випущену росіянами.

"Бачу першу, не помилився - а шкода", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попередили про небезпеку ракетних ударів. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікувався запуск 100 ракет у кілька хвиль.

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