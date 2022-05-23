Не пускают на Запорожье. На блокпосту в оккупированной Васильевке около 400 машин

Российские оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке (Запорожская область). Из-за этого в очередях стоят уже около 400 автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.
Сообщается, что на данный момент нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении Запорожья из городов Мелитополь и Энергодар.
"На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Уже скопилась очередь из более 400 машин. Со стороны Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее запорожские власти сообщили, что в оккупированной Васильевке больше российских военных, чем местных жителей.
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