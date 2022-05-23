RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не пускають на Запоріжжя. На блокпосту в окупованій Василівці близько 400 машин

Фото: російські військові блокують виїзд з окупації в напрямку Запоріжжя (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці (Запорізька область). Через це в чергах стоять вже близько 400 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що на даний момент немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямку Запоріжжя з міст Мелітополь та Енергодар.

"На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Вже скупчилася черга з понад 400 машин. З боку Запоріжжя також очікують проїзду машини, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше запорізька влада повідомила, що в окупованій Василівці більше російських військових, ніж місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяМелітопольЭнергодар