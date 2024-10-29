Не пускають ворога до важливого вузла. ЗСУ проводять стабілізаційну операцію біля Левадного

Він нагадав, що кілька днів тому російські окупанти мали частковий успіх та вклинилися в оборону українських захисників біля села Левадне.

"І зараз Сили оборони України проводять стабілізаційну операцію, проводять стабілізаційні дії, щоб вирівняти становище", - додав Волошин.

За його словами, через село Левадне лежить шлях до селища Велика Новосілка. Там є "важливий вузол" на півдні Донецької області. Також це фактично кордон із Дніпропетровською областю.

Фото: Левадне та Велика Новосілка на карті (скриншот)

"Тому Сили оборони України на цьому напрямку не пускають ворога і не дають йому можливості просуватися", - розповів речник Сил оборони півдня.