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Не пускают врага к важному узлу. ВСУ проводят стабилизационную операцию возле Левадного

Иллюстративное фото: ВСУ сдерживают врага в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области, где россияне вклинились в оборону ВСУ. Врага пытаются не пустить к важному узлу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Он напомнил, что несколько дней назад российские оккупанты имели частичный успех и вклинились в оборону украинских защитников возле села Левадное. 

"И сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационную операцию, проводят стабилизационные действия, чтобы выровнять положение", - добавил Волошин. 

По его словам, через село Левадное лежит путь к поселку Великая Новоселка. Там находится "важный узел" на юге Донецкой области. Также это фактически граница с Днепропетровской областью. 

Фото: Левадное и Великая Новоселка на карте (скриншот)

"Поэтому Силы обороны Украины на этом направлении не пускают врага и не дают ему возможности продвигаться", - рассказал спикер Сил обороны юга. 

Ситуация в районе Левадного

Напомним, несколько дней назад проект DeepState обнародовал информацию о якобы оккупации села Левадное Запорожской области.

После этого Волошин подчеркнул, что у врага был только частичный успех и он вклинился в украинскую оборону.

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