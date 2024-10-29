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Не пускають ворога до важливого вузла. ЗСУ проводять стабілізаційну операцію біля Левадного

Вівторок 29 жовтня 2024 21:55
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Не пускають ворога до важливого вузла. ЗСУ проводять стабілізаційну операцію біля Левадного Ілюстративне фото: ЗСУ стримують ворога у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області, де росіяни вклинилися в оборону ЗСУ. Ворога намагаються не пустити до важливого вузла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що кілька днів тому російські окупанти мали частковий успіх та вклинилися в оборону українських захисників біля села Левадне.

"І зараз Сили оборони України проводять стабілізаційну операцію, проводять стабілізаційні дії, щоб вирівняти становище", - додав Волошин.

За його словами, через село Левадне лежить шлях до селища Велика Новосілка. Там є "важливий вузол" на півдні Донецької області. Також це фактично кордон із Дніпропетровською областю.

Не пускають ворога до важливого вузла. ЗСУ проводять стабілізаційну операцію біля ЛевадногоФото: Левадне та Велика Новосілка на карті (скриншот)

"Тому Сили оборони України на цьому напрямку не пускають ворога і не дають йому можливості просуватися", - розповів речник Сил оборони півдня.

Ситуація у районі Левадного

Нагадаємо, кілька днів тому проект DeepState оприлюднив інформацію про нібито окупацію села Левадне Запорізької області.

Після цього Волошин наголосив, що у ворога був лише частковий успіх і він вклинився в українську оборону.

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