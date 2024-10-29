Не пускают врага к важному узлу. ВСУ проводят стабилизационную операцию возле Левадного

Украинские защитники проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области, где россияне вклинились в оборону ВСУ. Врага пытаются не пустить к важному узлу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Он напомнил, что несколько дней назад российские оккупанты имели частичный успех и вклинились в оборону украинских защитников возле села Левадное.

"И сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационную операцию, проводят стабилизационные действия, чтобы выровнять положение", - добавил Волошин.

По его словам, через село Левадное лежит путь к поселку Великая Новоселка. Там находится "важный узел" на юге Донецкой области. Также это фактически граница с Днепропетровской областью.

Фото: Левадное и Великая Новоселка на карте (скриншот)

"Поэтому Силы обороны Украины на этом направлении не пускают врага и не дают ему возможности продвигаться", - рассказал спикер Сил обороны юга.