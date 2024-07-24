Пуск атомного блоку відчула вся Україна. Галущенко анонсував покращення ситуації зі світлом

"Я вже казав, що найближчим часом всі відчують зміну ситуації. Якраз ця подія - пуск минулого тижня одного атомного блока, і цього тижня - другого. При цьому, що на минулому тижні, що зараз суттєво скорочена ремонтна кампанія", - сказав Галущенко.

Він наголосив, що те, що роблять сьогодні енергетики - героїчна операція.

"Сьогодні пуск блока відчула вся Україна, а завтра ситуація буде ще кращою", - зазначив міністр.