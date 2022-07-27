UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье демонтировали часть памятника Пушкина

Фото: В Запорожье демонтировали бюст Пушкина (iz.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

В Запорожье местные власти провели демонтаж части памятника русского поэта Пушкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Индустриалка".

В Запорожском городском совете сообщили, что вчера вечером коммунальными службами был проведен демонтаж части памятника Пушкина. Из основной конструкции был убран скульптурный портрет русского поэта. На данный момент городские власти будут сохранять барельеф до дальнейшего решения судьбы самого памятника.

Памятник был установлен в 1999 году, к 200-летию со дня рождения Пушкина. В городском совете сообщали, что "Пушкин" не состоял на учете, как памятник культурного наследия.

Напомним, что ранее памятник Пушкину уже демонтировали в Николаеве.

Аналогичный памятник городская власть Тернополя убрала через полтора месяца после вторжения русских войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЗапорожская область