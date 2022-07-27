В Запорожье демонтировали часть памятника Пушкина

В Запорожье местные власти провели демонтаж части памятника русского поэта Пушкина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Индустриалка".
В Запорожском городском совете сообщили, что вчера вечером коммунальными службами был проведен демонтаж части памятника Пушкина. Из основной конструкции был убран скульптурный портрет русского поэта. На данный момент городские власти будут сохранять барельеф до дальнейшего решения судьбы самого памятника.
Памятник был установлен в 1999 году, к 200-летию со дня рождения Пушкина. В городском совете сообщали, что "Пушкин" не состоял на учете, как памятник культурного наследия.
Напомним, что ранее памятник Пушкину уже демонтировали в Николаеве.
Аналогичный памятник городская власть Тернополя убрала через полтора месяца после вторжения русских войск.