У Запоріжжі демонтували частину пам'ятника Пушкіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Індустріалка" .

У Запорізькій міській раді повідомили, що вчора ввечері комунальними службами був проведений демонтаж частини пам'ятника Пушкіна. З основної конструкції був прибраний скульптурний портрет російського поета. Натепер міська влада буде зберігати барельєф до подальшого вирішення долі самого пам'ятника.

Пам'ятник було встановлено у 1999 році, до 200-річчя від дня народження Пушкіна. У міській раді повідомляли, що "Пушкін" не перебував на обліку, як пам’ятник культурної спадщини.