У Запоріжжі демонтували частину пам'ятника Пушкіна

У Запоріжжі місцева влада провела демонтаж частини пам'ятника російського поета Пушкіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Індустріалка".
У Запорізькій міській раді повідомили, що вчора ввечері комунальними службами був проведений демонтаж частини пам'ятника Пушкіна. З основної конструкції був прибраний скульптурний портрет російського поета. Натепер міська влада буде зберігати барельєф до подальшого вирішення долі самого пам'ятника.
Пам'ятник було встановлено у 1999 році, до 200-річчя від дня народження Пушкіна. У міській раді повідомляли, що "Пушкін" не перебував на обліку, як пам’ятник культурної спадщини.
Нагадаємо, що раніше пам'ятник Пушкіну вже демонтували у Миколаєві.
Аналогічний пам'ятник міська влада Тернополя прибрала через півтора місяця після вторгнення російських військ.