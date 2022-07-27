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У Запоріжжі демонтували частину пам'ятника Пушкіна

Фото: У Запоріжжі демонтували бюст Пушкіна (iz.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У Запоріжжі місцева влада провела демонтаж частини пам'ятника російського поета Пушкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Індустріалка".

У Запорізькій міській раді повідомили, що вчора ввечері комунальними службами був проведений демонтаж частини пам'ятника Пушкіна. З основної конструкції був прибраний скульптурний портрет російського поета. Натепер міська влада буде зберігати барельєф до подальшого вирішення долі самого пам'ятника.

Пам'ятник було встановлено у 1999 році, до 200-річчя від дня народження Пушкіна. У міській раді повідомляли, що "Пушкін" не перебував на обліку, як пам’ятник культурної спадщини.

Нагадаємо, що раніше пам'ятник Пушкіну вже демонтували у Миколаєві.

Аналогічний пам'ятник міська влада Тернополя прибрала через півтора місяця після вторгнення російських військ.

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