Пушилин анонсировал "большую стройку" в Мариуполе. Хотят вернуть депортированных

"Вчера во время пропаганда-тура Пушилин анонсировал "большую стройку" в Мариуполе при поддержке России. Сразу, как только решатся вопросы с "Азовсталью"… Люди, которые не могут даже в Донецке, где нет таких последствий и обстрелов, наладить водоснабжение, что-то будут строить", - отметил он.

По его словам, сегодня от депортированных в Россию украинских беженцев стали поступать сообщения о том, что миграционные службы в регионах начали их обзванивать и предупреждать, что в ближайшее время они должны будут вернуться в Мариуполь на "большую стройку".