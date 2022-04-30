Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі. Хочуть повернути депортованих

Ватажок так званої "Донецької народної республіки "Денис Пушилін анонсував "велике будівництво" в зруйнованому Маріуполі. Імовірно, для цього хочуть повернути з Росії депортованих маріупольців.

"Вчора під час пропаганда-туру Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі за підтримки Росії. Відразу, як тільки вирішаться питання з "Азовсталлю" ... Люди, які не можуть навіть у Донецьку, де немає таких наслідків і обстрілів, налагодити водопостачання, щось будуватимуть", - зазначив він.

За його словами, сьогодні від депортованих до Росії українських біженців стали надходити повідомлення про те, що міграційні служби в регіонах почали їх обдзвонювати і попереджати, що найближчим часом вони повинні будуть повернутися в Маріуполь на "велике будівництво".