Пушіч не збирається залишати "Шахтар": "У мене ще рік контракту"

Загадковий допис в Instagram

Після перемоги "гірників" над київським "Динамо" (2:1) у фіналі Кубка України-2024/25 хорватський наставник опублікував емоційний допис в Instagram, який багато хто сприйняв як прощальне звернення.

У пості тренер дякував за "прекрасні спогади" та наголошував, що "історія пам'ятає лише переможців". Це викликало хвилю обговорень у ЗМІ та серед уболівальників.

Неправильно зрозуміли

Однак сам Пушіч поспішив спростувати будь-які припущення щодо свого можливого відходу:

"Думаю, багато людей мене неправильно зрозуміли. Я мав на увазі перемогу у фіналі Кубка. Я був щасливий і гордий від тієї перемоги, від трофею – і все. Якщо люди хочуть це інтерпретувати інакше – це їхнє право. У мене ще рік контракту з клубом, і допоки "Шахтар" не робив жодних офіційних заяв, я залишаюся головним тренером. Що буде далі – побачимо", – пояснив тренер.

Зазначимо, що контракт Пушіча з "Шахтарем" розрахований до червня 2026 року.