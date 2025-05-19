Пушич не собирается покидать "Шахтер": "У меня еще год контракта"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.
После победы "горняков" над киевским "Динамо" (2:1) в финале Кубка Украины-2024/25 хорватский наставник опубликовал эмоциональное сообщение в Instagram, которое многие восприняли как прощальное обращение.
В посте тренер благодарил за "прекрасные воспоминания" и подчеркивал, что "история помнит только победителей". Это вызвало волну обсуждений в СМИ и среди болельщиков.
Однако сам Пушич поспешил опровергнуть любые предположения относительно своего возможного ухода:
"Думаю, многие люди меня неправильно поняли. Я имел в виду победу в финале Кубка. Я был счастлив и горд от той победы, от трофея - и все. Если люди хотят это интерпретировать иначе - это их право. У меня еще год контракта с клубом, и пока "Шахтер" не делал никаких официальных заявлений, я остаюсь главным тренером. Что будет дальше - увидим", - пояснил тренер.
Отметим, что контракт Пушича с "Шахтером" рассчитан до июня 2026 года.
Ранее турецкая спортивная медиаплатформа Sports Digitale сообщала, что "Шахтер" близок к подписанию соглашения с наставником "Эюпспора" Ардой Тураном.
К слову, появилась информация, что Роналду сватают в клуб с "португальской душой".
Также показали обновленную эмблему "Динамо", с которой команда выйдет на следующий матч.