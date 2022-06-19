Пушечное мясо ничему не учат. Подоляк объяснил разницу между нашими и российскими военными

Российская Федерация использует своих солдат, как пушечное мясо, чтобы достичь хоть каких-то результатов в войне. Украина, со своей стороны, ценит жизнь каждого своего гражданина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акунт Михаила Подоляка.

"Российские пропагандисты волнуются, что защитники Украины будут учиться за рубежом перед тем, как отправиться на фронт. Все потому, что для украинского государства жизнь гражданина является наивысшей ценностью . Мобилизованные в России нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины по состоянию на сегодняшние сутки.

Также Подоляк прокомментировал выступление президента Российской Федерации Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума. Отметил, что глава Кремля превратил свою страну в изгоя.

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