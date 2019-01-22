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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

Новости » Общество    22.01.2019 - 09:10
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 21 января, пересекли 33,3 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным.

Так, через КПВВ проследовало 33,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7430 человек и 915 транспортных средств;

"Марьинка" - 6975 человек и 1160 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6450 человек и 1165 транспортных средств;

"Гнутово" - 3395 человек и 750 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9085 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 30/20.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошлых суток, 21 января 2019, боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что в результате вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 людей.

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