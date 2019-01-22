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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 09:10
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 21 січня, перетнули 33,3 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався динамічним.

Так, через КПВВ прослідувало 33,3 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7430 осіб та 915 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 6975 осіб та 1160 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6450 осіб та 1165 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3395 осіб та 750 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9085 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 30/55; "Мар’їнка" - 40/50; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 30/20.

Нагадаємо,  у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 21 січня 2019, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

Окрім того, Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 людей.

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