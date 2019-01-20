Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 32 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

За минувшие сутки, 19 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 32 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня утром на КПВВ в очередях на въезд и выезд находилась такое количество автомобилей: "Майорское" - 30/30; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 10/15.

За прошедшие сутки пункты пропуска пересекли 32,2 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7450 человек и 878 транспортных средств;

"Марьинка" - 6957 человек и 1110 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6347 человек и 1226 транспортных средств;

"Гнутово" - 3165 человек и 1747 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8350 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное минскими соглашениями оружие. В результате боевых действий пострадавших с украинской стороны нет.

Кроме того, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки боевиков в жилой застройке.