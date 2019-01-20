Боевики за сутки 16 раз нарушили перемирие на Донбассе

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Зафиксировано использование вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 19 января 2019, боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вблизи поселка Широкиное боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески боевики вели обстрел из гранатометов. Также боевики дважды вели огонь вблизи города Марьинка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Лебединское боевики дважды открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с поселком Павлополь боевики трижды открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики вблизи населенного пункта Красногоровка дважды открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм. В районе поселка Водяное боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в пресс-центре ООС.

За текущие сутки оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских военных в районе Гнутового из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 января, боевики девять раз нарушили перемирие. Было также зафиксирован огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинка и поселка Чермалык.