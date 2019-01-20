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Боевики за сутки 16 раз нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Общество    20.01.2019 - 08:17
Боевики за сутки 16 раз нарушили перемирие на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Зафиксировано использование вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 19 января 2019, боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вблизи поселка Широкиное боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески боевики вели обстрел из гранатометов. Также боевики дважды вели огонь вблизи города Марьинка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Лебединское боевики дважды открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с поселком Павлополь боевики трижды открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики вблизи населенного пункта Красногоровка дважды открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм. В районе поселка Водяное боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в пресс-центре ООС.

За текущие сутки оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских военных в районе Гнутового из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики за сутки 16 раз нарушили перемирие на Донбассе

Напомним, за прошедшие сутки, 18 января, боевики девять раз нарушили перемирие. Было также зафиксирован огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинка и поселка Чермалык.

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