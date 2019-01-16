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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек

Новости » Общество    16.01.2019 - 09:15
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

На линии разграничения отмечается тенденция к росту потока через КПВВ

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 37 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера отмечалась тенденция к увеличению потока через КПВВ. В частности, накануне пункты пропуска пересекли 37,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 8865 человек и 910 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 7975 человек и 1255 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7390 человек и 1220 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4060 человек и 835 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9255 человек.

Сегодня утром в очередях на пунктах пропуска находилось такое количество автомобилей: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 10/20.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за сутки 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отметим, глава ОБСЕ Мирослав Лайчак сегодня отправится на линию соприкосновения на Донбассе.

 

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