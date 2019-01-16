Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек

На линии разграничения отмечается тенденция к росту потока через КПВВ
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 37 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что вчера отмечалась тенденция к увеличению потока через КПВВ. В частности, накануне пункты пропуска пересекли 37,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
Сегодня утром в очередях на пунктах пропуска находилось такое количество автомобилей: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 10/20.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики за сутки 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Отметим, глава ОБСЕ Мирослав Лайчак сегодня отправится на линию соприкосновения на Донбассе.