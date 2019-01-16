Боевики за сутки 5 раз нарушили перемирие на Донбассе

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Оккупанты обстреляли украинских военных из минометов и гранатометов

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 15 января 2019, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник провел обстрел в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из минометов калибра 120 мм.

Также были применены гранатометы, крупнокалиберные пулеметы в районе населенного пункта Крымское, автоматические гранатометы в районе поселка Новоалександровка.

"Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе населенного пункта Славное и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово. В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.

Украинские военные в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 15 января, четыре оккупанты погибли и трое получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в ООС.

Напомним, 14 января на Донбассе российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены.